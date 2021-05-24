AK Parti 27 Mayıs'ta Demokrasi Adası'nda

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, perşembe günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak. Toplantı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak. Başkan Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak.



Başkan Erdoğan geçen yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını gerçekleştirmişti.

ADADA ANMA PROGRAMI

Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün gerçekleştirilecek.

Toplantıya, AK Parti'nin 81 ilden ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.

5 YILDA TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada'yı restore etti. Tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje geçen yıl tamamlandı.

CAMİ VE HASTANE İNŞAATINDA İNCELEME

Başkan Erdoğan, Cezayirli Hasan Paşa Camisi, Kasımpaşa'daki Divanhane ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binası'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

ALTUN: SEÇİMLER TAKVİME UYGUN OLARAK YAPILACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından erken seçim çağrılarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçimlerin takvime uygun şekilde yapılacağının özellikle altını çizen Fahrettin Altun, "6 ay sonra ne olacak ki böylesine cüretkâr sözler söyleyebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN METNİ SON AŞAMAYA GELDİ

YENİ ANAYASA MESAİSİ HIZLANDI

AK Parti'nin Anayasa Bilim Kurulu tarafından hazırlanan anayasa taslak metni son aşamaya geldi. Metin önce MHP'ye sunulacak. Yapılacak ortak çalışmanın ardından diğer partilerle paylaşılacak.

Siyasi partiler, yeni anayasa çalışmalarına devam ediyor. AK Parti, Anayasa Bilim Kurulu Başkanlığı'nda yürütülen taslak metne son şeklini vermeye hazırlanıyor. Yargıdan ifade özgürlüğüne, Meclis'in görev ve yetkilerinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar birçok önemli başlık tamamlanırken, AK Parti yeni anayasanın tam mutabakatla yapılmasından yana. Taslak metin üzerinde hem muhalefetin hem de sivil toplum kuruluşlarının desteği istenecek. Metin üzerinde MHP ile ortak çalışma yürütülecek. MHP, anayasa için hazırladığı taslak metni ilk açıklayan parti oldu. 100 maddelik teklifte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendirilmesinden yana tavır ortaya konuldu.