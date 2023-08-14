AK Parti 22 yaşında! Türk siyasetine damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" tarihi sözleriyle siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 21 yılı geride bıraktı. İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki, "Erdemliler Hareketi" olarak 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başararak tarihe geçti.

TEK BAŞINA İKTİDAR

Erdoğan'ın liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıkan AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidar oldu. Siyasi yasaklı lideri Erdoğan'dan mahrum girdiği seçimlerden yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

SİYASİ YASAĞI KALKTI

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Siyaset yolu açılan Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

HER SEÇİMİ KAZANDI

AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve böylece 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.

KAPATMA DAVASI

Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen yargı vesayeti, AK Parti'ye kapatma davası açtı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de AYM'ye sunuldu. Siyasi tarihe "Google iddianamesi" olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı. 5 üye kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Anayasada öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi.

ANAYASA REFERANDUMU

AK Parti'nin sınavlarından biri de 12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57,88 oranında 'evet' oyu çıktı. AK Parti, 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,53 oy oranını yakalarken, 2014'teki yerel seçimlerde ise yüzde 45,60 oy oranına ulaşarak 18'i büyükşehir olmak üzere, 818 belediye başkanlığını kazandı.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK BAŞKAN

Abdullah Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde AK Parti tek başına iktidarlığını sürdürdü. 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile partinin kurucularından Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

YENİ DÖNEMİ BAŞLATTI

AK Parti, özellikle 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla Türkiye için önemli bir adım attı. Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 16 Nisan 2017'deki halk oylaması yüzde 51,41 oranında "evet" ve yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Böylece, Anayasadaki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Erdoğan, tekrar AK Parti'nin başına geçti.

ÇAĞ ATLATAN PROJELER

AK Parti iktidarında dev yatırımlara imza atıldı. Köprüler, yollar, şehir hastaneleri yapıldı, modern havaalanları inşa edildi. Yavuz Sultan Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldı. Mavi Vatan'da haklardan taviz vermeyen Erdoğan, Karadeniz'de doğalgaz, Gabar'da da petrol keşfiyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığında önemli adım attı. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkaran Türkiye, mili İHA ve SİHA'larla dünyada marka haline geldi.

DARBECİLERİ PÜSKÜRTTÜ

Vesayet odakları ile bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerine, kapatma davası ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, engellere rağmen 21 yıla çok sayıda seçim başarısı sığdırdı. e-Muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı darbesi ile karşılaşan Erdoğan, FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürttü. Türk halkı, destansı direnişiyle hem hainlere hem de dünyaya demokrasi dersi verdi. FETÖ üyeleri ise Türk adaleti önünde hesap vermeye devam ediyor.

YENİ HEDEF YEREL SEÇİMLER

14 Mayıs seçimlerini kazanan AK Parti, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimleri de kazanmayı hedefliyor. 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin kazandığı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı illerdeki belediyeleri geri almak isteyen partide, il ve ilçe teşkilatlarında kadrolar yenilenmeye başlandı. AK Parti'de yerel seçimler öncesi partinin ana kademesinde yapılacak değişiklikler için 7 Ekim'de 4. Olağanüstü Kongre gerçekleştirilecek. Yerel seçim çalışmaları kapsamında bakanlar, MKYK üyeleri ve milletvekilleri 81 ilde sahada olacak. İl ve ilçelere yeni atamaların yapılması bekleniyor. Toplumda karşılığı olan adaylara öncelik verilecek.

SANDIKTAN ZAFERLE ÇIKTI



Girdiği her seçimden alnının akıyla çıkan Erdoğan, 6'lı masaya karşı tarihi bir zafer kazandı. Karşısına ilk kez aday olmayı göze alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenen Erdoğan, Meclis'te de üstünlüğü elde etti. AK Parti ise aldığı yüzde 35,62 oyla parlamentoda 268 milletvekili çıkardı.