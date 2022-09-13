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13 Eylül 2022 Salı 17:35:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 17:35:00

AK Parti, 2023 seçimlerine yönelik teşkilat çalışmalarını hızlandırdı

Kaynak: AA

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AK Parti, bakanlar, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il başkanlarıyla 2023 seçimlerine doğru sahada vatandaşla teması artıracak.

AK Parti, 2023 seçimlerine yönelik saha çalışmalarına hız verdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il gezileri ve açılış törenlerine katılımı devam ederken AK Parti teşkilatı saha çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda ramazan ayı ve yaz döneminde yoğun bir saha çalışması yapan il ve ilçe teşkilatı, eylül ile yeni bir çalışmanın startını verdi.

AK Parti, bakanlarından milletvekillerine, il başkanlarından mahalle temsilcilerine kadar tüm kadrolarıyla 2023 seçimlerine doğru sahada vatandaşla iç içe olacak. Bu süreçte 20 yıldaki hizmetler vatandaşla paylaşılacak, talep ve beklentiler dinlenilecek.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının koordine ettiği çalışma kapsamında bakanlar, AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri 81 il ve 973 ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen programlara katılacak.

Çalışma yapılacak illere, bölge illerin milletvekilleri de görevlendirilerek saha programlarında vatandaşla doğrudan yoğun temas sağlanması hedefleniyor.

Temaslar kapsamında esnaf ziyaretleri ile kanaat önderleri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenlenecek.

Engelli ve yaşlıların yanı sıra gazi ve şehit aileleri ziyaret edilerek "Birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde seçilmesinin önemi" anlatılacak.

Diğer siyasi partilerden AK Parti'ye katılanlara, il başkanlıklarında düzenlenecek teşkilat buluşmalarında "hoş geldin" denilerek törenle rozet takılacak.

PARTİNİN ÖNCEKİ YÖNETİCİLERİYLE İSTİŞARELER DEVAM EDECEK

Partide, 8 Eylül'de AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla Antalya'da, 9 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Aksaray'da, 10 Eylül'de de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Van'da düzenlenen saha çalışmaları farklı illerle devam edecek.

Sahadaki isimler, AK Parti'nin daha önceki il ve ilçe başkanları ve milletvekilleri ile bir araya gelerek seçim sürecine ilişkin istişarelerde bulunmayı sürdürecek.

Etiketler : ak parti seçim teşkilat
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