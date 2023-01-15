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15 Ocak 2023 Pazar 08:20:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 08:20:00

AK Parti, 20 Ocak'ta ‘Roman Buluşması' düzenleyecek

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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AK Parti, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 20 Ocak'ta “2023 Roman Buluşması” düzenleyecek.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca 20 Ocak'ta "2023 Roman Buluşması" düzenlenecek. Yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" temalı Roman buluşmasında, vatandaşlar ile STK'lar bir araya getirilecek. Yapılana açıklamada "Programımızda iş hayatında, bilimde, sanatta, sporda kısacası hayatın her alanında ülkemize değer katan Roman vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı haklının ve değerlerin yüzyılı olacak. Hep birlikte kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan bu kadim değerlerimizi, zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız" denildi.

Etiketler : ak parti roman buluşması türkiye yüzyılı
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