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29 Ekim 2023 Pazar 16:19:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 16:19:00

İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

Kaynak: AA

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, İzmit Körfezi'nde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı.

29 Ekim Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında oluşturulan 7 kişilik ekip, aralıksız çalışarak 5 günde 1923 metrekarelik Türk bayrağı imal etti.

Sekapark'a getirilen dev bayrak, dalgıçlar tarafından denizde açıldı. Çok sayıda tekne, kıyıda da binlerce vatandaş, bu ana tanıklık etti.

Etkinliğe katılan Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü büyük coşku, onur ve sevinçle kutladıklarını, bir asır önce büyük acılardan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğunu söyledi.

"İkinci yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılı olarak tanımlıyoruz"

"İkinci yüzyılı diriliş ve kıyam yüzyılı olarak tanımlıyoruz" diyen Yavuz, bağımsızlığın sembolü bayrağın denizde açılışını onurla ve gururla izlediklerini anlattı.

Yavuz, Kocaelililerin, her zaman olduğu gibi devletine, milletine ve bayrağına sahip çıktığını belirterek, "Binlerce kardeşimiz bu sevince ortak oluyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kutlamaların coşkulu şekilde sürdüğünü aktararak, bu kutlamaların, ülkenin her bir ferdinin Cumhuriyet'e bağlılığını, onun değerlerine, mirasına ve geleceğine nasıl sahip çıkacaklarını gösterdiğini dile getirdi.

Büyükakın, etkinliğe öncülük yapanları ve dalgıçları tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Yeni yüzyılda da Türkiye'nin aynı kararlılıkla yükselmeye devam edeceğinin bunlar ayak sesleri değil, bizzat kendisi. Bu coşkuya katılan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan için toprağa şehit düşmüş tüm vatan evlatlarını, sınırlarda görev başında milletin selameti için nöbet tutan vatan evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Nice yüz yıllara payidar olmayı temenni ediyorum."

Etiketler : Kocaeli Dalgıçlar Türk bayrağı
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