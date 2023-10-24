İngiliz vekilden İsyan! "Vahşeti kınamanız için daha kaç Filistinlinin katledilmesi gerekiyor?"

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, parlamentoda İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Cleverly'nin konuşmasının ardından söz alan Milletvekili Hussein, Gazze'de ayrım gözetmeyen hava saldırıları ile gıda, su ve tıbbi malzemelere yönelik topyekun kuşatmanın, binlerce masum Filistinli kadın ve erkeğin yanı sıra 1000'den fazla çocuğun ölümüne neden olduğunu söyledi.

"Bu artık insani bir felaketin ötesinde." ifadesini kullanan Hussein, bugün hala Gazze sokaklarında masumların kanının dökülmeye devam ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camiler, kiliseler, okullar, hastaneler, fırınlar, su tesisleri ve evler İsrail ordusu tarafından dümdüz edilmeye devam ediliyor. Bu yüzden Dışişleri Bakanı'na (Cleverly'e) çok basit bir sorum var. Bu hükümetin (Gazze'deki) bu vahşeti ve katliamı kınaması için daha kaç bin masum Filistinlinin katledilmesi gerekiyor?"

Cleverly, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, Filistin halkının daha fazla can kaybına uğramasını en aza indirmek istediklerini sürekli olarak yinelediklerini ve bu konuda hemfikir olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ancak bu süre zarfında, 7 Ekim'den bu yana Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldığı gerçeğini asla gözden kaçırmamalıyız. Nitekim, Gazze'de meydana gelen, İngiliz ve uluslararası medyada geniş yer bulan en yüksek sayıda can kayıplarından birinin Gazze'den İsrail'e atılan roketten kaynaklanmasının muhtemel olabileceğine dair değerlendirmemiz var. Dolayısıyla (milletvekilinin) yaşamın korunması konusundaki arzusuna saygı duyuyorum. Kendisini, bu arzusunu paylaştığım konusunda temin edebilirim ancak dikkatlice düşünmeliyiz ve bunun neden olduğunu hatırlamalıyız. Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı işlenen en büyük cinayetin Hamas tarafından başlatıldığı ve Hamas'ın operasyonlarının bir parçası olarak Filistinlileri kasıtlı olarak tehlikeye attığı unutulmamalıdır."