Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda "Ailemiz istikbalimiz" vizyonuyla aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" taslağı hazırlandı.

Bu taslak belgeye ilişkin nihai istişare ve değerlendirmelerin yapılması amacıyla 18 Nisan'da Ankara'da çalıştay düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerden temsilciler katıldı.

Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlık süreci, yapısı, içeriğine ilişkin tanıtım sunumunun yapıldığı toplantıda, taslak belgede yer alan stratejik amaç, hedefler ve faaliyetler paydaşlarla istişare edildi.

Toplantıda, Eylem Planı'nın temaları üzerinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve üniversitelerin görüş ve önerileri alındı.

Çalıştay, Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'na ilişkin genel değerlendirmelerin alınmasının ardından sona erdi.

Geçen yıl 26-27 Ekim'de gerçekleştirilen 8'inci Aile Şurası, 81 ilde düzenlenen Aile Çalıştayları ile ülke genelinde yaklaşık 15 bin hanede yapılan saha çalışmasında ailenin güçlendirilmesi odağında elde edilen tespit ve öneriler, Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın ana eksenlerine ve faaliyetlerine temel oluşturmuştu.

Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları kapsamında, paydaş kurumların katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilmiş, ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak kapsayıcı yaklaşımla taslak vizyon belgesi ve eylem planı hazırlanmıştı.