Ailelere 'Okul' uyarısı‘Alışamadı' düşüncesi yanlış
Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez, "Okulun başlaması çocuğa bir ceza gibi iletilmemeli, engellendiğini hissederse okula olan tepkisi daha bir düşmansı olabilir,
Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez, "Okulun başlaması çocuğa bir ceza gibi iletilmemeli, engellendiğini hissederse okula olan tepkisi daha bir düşmansı olabilir, engelleyici hissedip okula gitmek istemeyebilir. Okul fobisi de çok ciddi ve uzun süren süreçler olabiliyor. En önemli tavsiyem şu; alışamadı 1 sene daha bekleyelim sonra verelim düşüncesi tamamıyla yanlış çünkü çocuk 3 sene sonra bile gitse aynı kaygıyla devam eder" dedi.
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