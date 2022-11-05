Aileler çocuktaki obezitenin büyüyünce geçeceğini düşünüyor

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 10 ülkede yapılan araştırma, ailelerin yarısına yakınının çocuklarındaki obezitenin büyüyünce geçeceğini düşündüğünü ortaya koydu. Sonuçlar hakkında bilgi veren, araştırmanın Global Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ricardo Arturo Reynoso Mendoza, "Ebeveynlerin obezite ile yaşayan çocuklarındaki bu durumun zamanla kendiliğinden geçeceğini düşünmeleri de etkili mücadelenin önündeki engellerden biri" ifadesini kullandı. Araştırmanın, obezitenin diğer kronik hastalıkların gelişimine de etki ettiğini gösterdiğine işaret eden Mendoza, "Araştırma, obeziteyle yaşayan ve bir sağlık çalışanı tarafından görülen ergenlerin yüzde 80'inin, doğrudan obeziteyle yaşamaktan kaynaklanan en azından bir ek hastalığı olduğunu ve dörtte birinde pre-diyabet ya da diyabet bulunduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

