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24 Eylül 2023 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 13:15:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal yardım faydalanıcısı öğrenciler için SYDV'lere destek

Kaynak: AA

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Bakan Göktaş, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyindeki öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 450 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin eğitimle ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 450 milyon lira aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirtti.

SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için kullanılacağını aktaran Göktaş, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocukların eğitim giderlerinin karşılanması için kaynaklarını kullanmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki ilköğrenim ve ortaöğrenim düzeyinde örgün eğitime devam eden öğrencilerin giyim, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi eğitim ile ilgili temel ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 450 milyon lira kaynak aktardık. Bakanlık olarak çocuklarımızın üstün yararı ilkesinden hareketle birçok teşvik ve desteklerde bulunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması bizim için hayati önemde. Bu desteğimizle önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız."

Etiketler : mahinur özdemir göktaş aile ve sosyal hizmetler bakanlığı sydv sosyal yardım
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