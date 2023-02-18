Bakanlıktan "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama

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18 Şubat 2023 Cumartesi 17:51:00 - Güncelleme:18 Şubat 2023 Cumartesi 17:51:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına ilişkin bahse konu hanede refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmadığı açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına ilişkin bahse konu hanede refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmadığı, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu ve çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıkça, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır."

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı depremzede çocuk cemaat

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