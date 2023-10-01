Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlı Destek Programı kapsamında 60 yeni proje başvurusu alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının yaklaşık yüzde 10 olduğunu ve bu oranın 2080'de yüzde 25,6'ya ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Bu oranların her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olacağına işaret ettiğini kaydeden Göktaş, "Bu öngörüden hareketle bakanlıkça yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların yerinde ve aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz aile odaklı bakımı destekleyen 'Bütünleşik Bakım Modeli' ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modellerini uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, dün ve bugün arasında köprü vazifesi gören yaşlıların toplumu zenginleştiren, kültür aktarımı sağlayan en önemli değerler olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızı yalnızca bir gün değil, her zaman hatırlayarak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek öncelikli görevimizdir. Hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden başımızın tacı büyüklerimize hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isterim." değerlendirmesini yaptı.

Aile odaklı yaşlı bakım hizmetlerinin, değişen demografik yapıya göre güncellenerek geliştirilmeye devam edileceğini bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere öncelik verdiğimiz Evde Bakım Yardımı kapsamında, yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumları göz önüne alınarak bu yıl ocak-eylül döneminde 60 yaş ve üzeri 135 bin 954 yaşlıya destek verdik. 2023 yılı temmuz-aralık dönemi için 5 bin 97 liraya çıkarılan Evde Bakım Yardımı kapsamında, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakımını üstlenen vatandaşlarımızı her ay nakdi ödemeyle destekliyoruz. Destek sağlanan 566 bin 688 kişinin 135 bin 954'ünü 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor."

60 PROJENİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR



Uygulanmaya 2016'da başlanan ve halen sürdürülen YADES'in genel bütçeden aktarılan kaynakla yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk destek programı olma özelliği taşıdığını hatırlatan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Yaşlıların yaşamlarını kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için belediyelerin evde bakıma destek ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için hazırladıkları projeleri destekleyen YADES programı ile bugüne kadar toplam 39 milyon lira finansman desteği sağladık. 35 belediye tarafından hazırlanan 61 farklı proje ile 87 bin 629 hanede 128 bin 323 yaşlımıza ulaşarak evde bakıma destek, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk. YADES'i ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 27 il ve 33 ilçe belediyesinden olmak üzere toplam 60 yeni proje başvurusu aldık. 6 milyon 205 bin lira destek verilmesini planladığımız toplam 60 projenin değerlendirme süreci devam ediyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından desteklediğimiz yeni projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız."

Bakan Göktaş, evde yalnız yaşayan veya hayatını ailesi ya da akrabalarıyla sürdüren sağlıklı yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezlerinin hayata geçirildiğini belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri verilen merkezlerde, yaşlıların ilgilerine göre faaliyet grupları kuruluyor. Düzenlenen etkinliklerle sosyal ilişkilerin zenginleştirilmesine ve yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlanıyor. Türkiye genelinde şu ana kadar 38 merkezde toplam 538 yaşlıya hizmet sunduğumuz merkezlerimizle, yaşlının aile yanında kalmasının teşvik edilmesi, yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımı ve psiko-sosyal açıdan daha sağlıklı olmalarını amaçlıyoruz. Merkezlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."