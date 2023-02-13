Cumhurbaşkanlığına ait uçak 15 bebeği Ankara'ya getirecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan 15 bakım personeli ile 2 doktorun bulunduğu uçak, Esenboğa Havalimanı'ndan Adana'ya hareket etti.

Uçakla Ankara'ya getirilecek bebekler hastaneye sevk edilecek, doktorlar tarafından muayene edilecek ve gözetim altında tutulacak bebeklerin bakımları onlara refakat eden 15 personel tarafından yapılacak.