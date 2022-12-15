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15 Aralık 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 15:30:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite gençliğinin profilini çıkarıyor

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite gençliği üzerine yapılan ilk profil araştırması olan "Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması"nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması 3 yılda bir tekrarlanıyor.

Araştırma, Türkiye'deki üniversitelerde örgün eğitime devam eden üniversite öğrencilerinin aile içi ilişkileri, dersten arta kalan zamanlardaki uğraşları, beslenme ve spor alışkanlıkları, zararlı madde kullanımı gibi niceliksel veriler elde etmek, bu veriler ışığında gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar üretmek amacıyla yapılıyor.

İlki 2016'da gerçekleştirilen araştırmanın ikincisi 2019'da tekrarlandı.

33 ilde 68 üniversitede 21 bin 156 üniversite öğrencisi ile görüşülen 2016'daki araştırmanın sonuç raporu, 2017'de Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na sunuldu. 2019 araştırması ise 33 ilde 74 üniversitede toplam 16 bin 204 üniversite öğrencisiyle yapılırken sonuç raporu 2019'da Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'na sunuldu.

ANKET UYGULAMASIYLA DEĞERLENDİRİLECEK

Üçüncüsü ağustos ayında başlayan araştırmanın saha uygulamasının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Araştırma kapsamında, üniversite öğrencilerinin aile içi ilişkileri ve arkadaşlık bağları, üniversite hayatı ve sonrasına ilişkin algıları, üniversite yaşamındaki hayat rutinleri ve dersten arta kalan zamanlardaki boş zaman aktiviteleri, sağlık durumları ve yararlı/zararlı alışkanları anket uygulamasıyla değerlendirilecek.

22 ilde 50 üniversitede gerçekleştirilecek araştırma için yaklaşık 20 bin öğrenciyle görüşülmesi hedefleniyor.

Araştırma sonucunun, gençlerle çalışan ve gençlere yönelik politikalar geliştiren kamu kurum ve kuruluşları, STK'ler, Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde yer alan üniversiteler, yüksekokullar ve enstitüler, konu üzerinde çalışan akademisyenler, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerini yerine getiren kurumlar, araştırmacılar, doktorlar, politika oluşturucuları ve uygulayıcılarına da rehber olması amaçlanıyor.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı üniversite gençlik
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