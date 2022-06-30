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30 Haziran 2022 Perşembe 12:32:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 12:32:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, çocukların profilini ortaya koymaya yönelik Türkiye Çocuk Araştırması'nın pilot çalışmaları başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, araştırmayla eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür gibi birçok konuda 0-18 yaş aralığındaki çocukların içinde bulundukları koşulların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğinde yürütülen "Türkiye Çocuk Araştırması", İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılıyor. Pilot illerdeki araştırma süresi 30 Haziran-7 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Marmara Üniversitesi tarafından eğitim verilen anketörler, araştırma kapsamında belirlenen haneleri ziyaret ederek hazırlanan soruları yöneltecek. Elde edilecek verilerin çocuklar için geliştirilecek politika ve hizmetlerde kullanılması hedefleniyor. Pilot araştırmadan sonra tüm illerde saha çalışmalarına geçilecek.

Araştırmanın bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Etiketler : Strateji ve Bütçe Başkanlığı Marmara Üniversitesi Türkiye Çocuk Araştırması
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