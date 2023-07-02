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02 Temmuz 2023 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 16:33:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Süreç yakından takip ediliyor

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29 Haziran'da, Hatay'da çocuk etkinliği adı altında yapılan "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununa ilişkin bir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlığın, paylaşımla haberdar olduğu olay hakkında gerekli incelemelerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir. Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayınlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir."

Etiketler : korku ve kederin kaçtığı gün hatay samandağ emniyet müdürlüğü aile ve sosyal hizmetler bakanlığı kukla gösterisi
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