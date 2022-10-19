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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maden ocağındaki patlamanın mağdurlarına desteğini sürdürüyor
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19 Ekim 2022 Çarşamba 11:56:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 11:56:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maden ocağındaki patlamanın mağdurlarına desteğini sürdürüyor

Kaynak: AA

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Bakanlık tarafından Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlama sonrası acil ihtiyaçları için hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin lira nakit desteği verilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 41 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde madencilerin ve ailelerin yaralarını sarmak için olayın yaşandığı andan itibaren başlattığı nakdi ve psikososyal desteğini sürdürüyor.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlığın psikososyal destek ekipleri, 14 Ekim'de meydana gelen maden patlamasının ardından yaraları sarmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için olay yerine sevk edildi.

Ekipler maden ocağının çevresinde ailelere psikolojik ilk yardım müdahalesinde bulundu. AFAD İl Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik oluşturulan bekleme alanında psikososyal destek personeli hizmet vermeyi sürdürdü.

Ayrıca yakını vefat eden ya da yaralı olan aileler için hastanelerde personel görevlendirildi. Ekipler, hastane önünde yakınlarından haber bekleyen ailelerin yaralarını sarmak için psikososyal destek verdi. Görevliler, hayatını kaybeden işçilerin cenaze merasimlerine de katılarak, burada ailelere psikolojik ilk yardım uygulamasında bulundu.

Bakanlık tarafından, patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin lira akut ihtiyaçları için nakit desteği verilmeye başlandı. Bakanlık, 165 psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil sosyal hizmet aracı ile kazanın yaşandığı ilk andan itibaren ailelere hizmet vermeye devam ediyor.

Çocuklara yas süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti

41 maden işçisinin ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirildi ve psikososyal destek ekipleri buralarda çocukta yas süreciyle ilgili danışmanlık hizmetinde bulundu.

Bunun yanında, yaralı olarak kurtulan madenciler ve ailelerine de ev ziyaretleri gerçekleştirilerek, psikolojik ilk yardım çalışmaları devam ettirildi. Ekipler ailelerden aldıkları bilgiler doğrultusunda hanelerin temel ve acil ihtiyaçlarını ilgili çözüm ortaklarına ve kurumlara iletti.

Ailelerle yapılan görüşmelerde, yetişkinler ve çocuklarda yas ve kaybın ardından yaşanabilecek tepkiler aktarılarak, psikolojik destek taleplerinin bulunması halinde bireysel danışmanlık hizmeti verileceği bilgisi aktarıldı.

Yapılan ziyaretler çerçevesinde hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının eğitim bilgileri alınarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Çocukların eğitim hayatlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için de çalışma yapıldı.

Ayrıca yaşamını yitiren veya yaralı kurtulan madencilerin yakınlarından sağlık durumu izleme gerektiren hastalar İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek, sağlık takiplerinin yapılması sağlandı.

İstanbul'da tedavi gören yaralılara destek

Bakanlık, göçük altından çıkarılan ve İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan 6 işçinin ailesine psikososyal destek vermek üzere İstanbul Başakşehir Sosyal Hizmet Merkezlerinden 7'si meslek elemanı olmak üzere 8 personel görevlendirdi.

Görevli personel, aileler hakkında genel bilgileri ve ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretti. İstanbul'daki yaralı maden işçilerinin tedavi süreçlerini yakından takip eden Bakanlık ekipleri, hasta yakınlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çam ve Sakura Başakşehir Çam ve Sakura
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