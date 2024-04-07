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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için personel alım sonuçları açıklandı
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07 Nisan 2024 Pazar 16:34:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 16:34:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için personel alım sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 bin personel alım sonuçşlarını söz verdikleri gibi bayramdan önce açıkladıklarını kaydetti.

Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşılabileceğini aktaran Göktaş, "Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz!" ifadelerini kullandı.

Etiketler : sözleşmeli personel alımı aile bakanlığı 8 bin personel
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