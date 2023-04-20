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20 Nisan 2023 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 18:29:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alacak

Kaynak: TRT Haber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 431 personel alacak. Alımlar, önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 personel alımı yapacak.

Alınacak personelin kadroları, aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (engelli, yaşlı, çocuk bakımı) gibi meslek gruplarından oluşacak.

Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığın internet sitesinden önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak.

Etiketler : sosyal hizmetler bakanlığı personel taşra teşkilatı
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