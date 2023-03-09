Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kentteki programları kapsamında Vali Erdinç Yılmaz ve kente koordinatör olarak atanan Niğde Valisi Mustafa Koç eşliğinde Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgililerle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yanık, kentteki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne geçen Yanık, depremde eşi ve 4 çocuğu vefat eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı İsmail Kaba ile afette annesi, babası ve iki kardeşini yitiren depremzede Mustafa Elmas'a ziyarette bulundu.
Bakan Yanık, Kaba ve Elmas'a başsağlığı dilediğinde bulundu, geçmiş olsun temennilerini iletti.
- Denizli'de minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
- Bursa'nın 132 yıllık meslek lisesi depremzedeler için çadır üretiyor
- Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
- Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ikinci toplantısı yarın gerçekleştirilecek
- Şentop'tan BM'ye tepki: Uluslararası toplum konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmalı
- BBP Genel Başkanı Destici: Hep birlikte sahada olmaya devam edeceğiz