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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, deprem bölgesini ziyaret edecek
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07 Haziran 2023 Çarşamba 12:41:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 12:41:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, deprem bölgesini ziyaret edecek

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeminin ardından deprem bölgesini ziyaret edeceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlıkta ilk icraatının ne olacağı sorusuna Göktaş, "Şu anda keşifteyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Hemen deprem bölgesine gideceğim, yemin töreninden bir gün sonra. Orada ciddi bir ihtiyaç var." yanıtını verdi.

Öncelikle Kahramanmaraş ve Hatay'a daha sonra Adıyaman ve Malatya'ya gideceğini söyleyen Göktaş, "Daha sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat'ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş
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