VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesinden hedefe isabet
Oktay'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Yanlış varsa düzeltileceği yer yargıdır
Meslek liseliler 300 yıllık baskı tekniğini yeniden canlandırıyor
Konut fiyatlarında yıllık artış hız kesti
'Aile Okulu' projesiyle 1 milyon aileye ulaşıldı
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
Bakan Soylu: Dünyada gıda krizi oldu, Başkan Erdoğan çözdü
Yemen'de mayın patladı: 2'si çocuk 3 kişi öldü
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tam diplomatik ilişkiler kurmayı umuyoruz
Bakan Akar'dan Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na ziyaret
Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da inceleme yaptı: Çiftçimize gerekli desteği vereceğiz
Hırvatistan Meclisi'nden Ukraynalı askerlerin ülkede eğitim görmesine ret
Japonya Başbakanı: Karşı saldırı kapasitesi edinmek füze saldırılarına karşı zaruri
Gümüşhane'de zehir tacirlerine Jandarma darbesi
Bakan Koca: İlaç sorununun çözümü için ikinci adımı attık!
AB, Rusya'ya yeni yaptırım paketini onayladı
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada yaş tespit raporuna ulaşıldı
Uzman ve başöğretmenlik sınavı için kesin sonuçlar açıklandı
Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
TEKNOFEST'ten başvuru süreci devam eden yarışmalara davet
Bakan Kirişci 713,8 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını duyurdu
Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
16 Aralık 2022 Cuma 21:20:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 21:20:00

'Aile Okulu' projesiyle 1 milyon aileye ulaşıldı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu projesiyle bugüne kadar 1 milyon aileye ulaşıldığını açıkladı. Özer, “On ana başlıkta verilen 44 saatlik eğitimlerle ailelerimizin yapısı çok boyutlu olarak destekleniyor ve böylece aile içi iletişim çok daha güçlü hale geliyor” dedi

Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi hedefleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Okulu projesinden bugüne kadar 1 milyon aile yararlandı.

FARKLI ALANLARDAKİ DERSLERLE AİLELER DESTEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede aile okulunun 81 ilde ve birçok farklı alanda uygulandığını belirterek "Sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle ailelerimizi çok yönlü olarak destekliyoruz. Şu anda on farklı dalda süren eğitimlerimiz, farklı konuların eklenmesiyle on dört farklı başlıkta sürecek. Eğitime katılan ailelerimiz, eğitim süreci sonunda çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini, birçok süreçte çocuklarını çok boyutlu olarak nasıl desteklemesi gerektiğini öğrendiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar" dedi.

AİLE OKULU PROJESİYLE 1 MİLYON AİLE EĞİTİM ALDI

12 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan projede bugüne kadar on binlerce aileye ulaşıldığına dikkati çeken Özer, şunları söyledi: "Türkiye genelindeki 1000 halk eğitimi merkezimiz vasıtasıyla çok önemli bir hizmeti sunarak ailelerimizi çok yönlü desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon ailemize ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM SÜREÇLERDE AİLELERİMİZİN DAHA FAZLA YANINDA OLACAĞIZ"

"Artık tüm süreçlerde ailelerimizin daha fazla yanında olacağız." diyen Özer, farklı alandaki eğitimlerin sürekli güncelleneceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Projedeki eğitim konularına 'aile hukuku, Türk edebiyatında aile, bireysel gelişim ve kültürel farkındalık, anne baba tutumları ve çocuk gelişimi' olmak üzere dört konu başlığı daha ekleyerek Aile Okulu ikinci aşama eğitimleri ile ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Kültürel değerler bağlamında bizim için aile kurumu çok önemli. Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz.

Toplumumuz da o kadar güçlü hale gelir çünkü eğitim sadece okul içi faktörle gerçekleşen bir süreç değil; okul dışı, özellikle aile içindeki faktörler olan eğitim seviyesine, iletişim düzeyine oldukça bağımlı olan bir süreç. Ailelerimiz eğitimlerle hem etkili iletişim kurabiliyor hem de teknolojik bağımlılıkla ilgili evlatlarıyla çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkânına sahip oluyorlar. Ayrıca yine dersler kapsamında kültürel değerler, ahlaki değerler, aile içindeki sosyal gelişim, etkili iletişim, psikolojik gelişimlerle ilgili farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş oluyor."

Etiketler : aile okulu projesi meb Mahmut Özer
Sizinle Yükseldim

Sizinle Yükseldim
5 yıl sonra setlere dönüyor

5 yıl sonra setlere dönüyor
Çok hızlı bir yıldı

Çok hızlı bir yıldı
Yeni yılda sahnede

Yeni yılda sahnede
Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli

Duy Beni'nin Bahar'ı Ege Kökenli yeniden üniversiteli
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Araç hiç frene basmamış

Araç hiç frene basmamış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX