Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuruluyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

AİLE ENSTİTÜSÜ VE BİLİM KURULU KURULUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız." dedi