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22 Kasım 2023 Çarşamba 10:28:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 10:28:00

Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuruluyor

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonda görüşülmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu'nun kurulacağını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

AİLE ENSTİTÜSÜ VE BİLİM KURULU KURULUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız." dedi

Etiketler : aile enstitü göktaş
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