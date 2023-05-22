VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 5 ilde terör örgütlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
Ceylan'ın feci sonu! 8 kez bıçaklayıp boğazını kesti
Alman devlet kanalında Başkan Erdoğan'a övgüler
Terör elebaşlarından Kılıçdaroğlu çağrısı
Mansur yalan!
"Salih Müslim'le, Kemal Kılıçdaroğlu yapışık ikizdir"
22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:44:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:44:00

Aile destek sisteminde detaylar netleşti! Başkan Erdoğan seçim manifestosunda söz vermişti!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Temmuz ayında yapılacak ara zam ile birlikte her evin geliri 10 bin TL'ye tamamlanacak. İşte detaylar...

Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir artırılacak. Bu tutar temmuz ayındaki zamla birlikte 10 bin lira seviyesinde olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda "gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmama" sözü verirken gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde ayrıntılar netleşmeye başladı. Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması bu yıl başlayacak. Geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu tutar da temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte yaklaşık 10 bin lira seviyesinde olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI

Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin altyapı hazırlıkları başladı. Vatandaşlık fonu kurularak, aile hesabı açılacak, bu ödemeler aile bazlı yapılacak. Ailenin mali durumu ve sosyal statüleri bakanlığın sosyal hizmet uzmanları, sosyologlar tarafından düzenli olarak güncellenecek. Her ailede asgari bir sigortalının bulunması esas alınırken, işsiz bireylere istihdamda öncelik tanınacak. Gençler başta olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkânı sağlanacak. Bu amaçla özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süre devlet ödeyecek.

Aile koruma desteklerinin finansmanı Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak. Banka'nın üstleneceği rolde netleşmeye başladı. Yeni evlilikleri teşvikin yanı sıra çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan, güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenecek. Desteklerin büyük bölümünde işsiz, sosyal güvencesi olmaması ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden (2023 yılı için 2 bin 835 lira) az olması kriteri dikkate alınıyor. Vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için geliri olmayan ya da asgari ücretin altında olanların geliri vatandaşlık maaşıyla asgari ücret seviyesine çıkarılacak.

Vatandaşlık maaşı tutarı yaş, aile nüfusu gibi birçok kriter dikkate alınarak belirlenecek. 8 bin 506 lira olan asgari ücretin ara zamla birlikte 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Geliri asgari ücreti Aile bazlı vatandaşlık maaşı
"2.5 yıl ailece bir aradaydık"

"2.5 yıl ailece bir aradaydık"
Aşıklar ilk kez görüntülendi

Aşıklar ilk kez görüntülendi
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
Keyifler yerinde

Keyifler yerinde
Anne-kızın eğlence günü

Anne-kızın eğlence günü
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
"Sürpriz bir teklifti"

"Sürpriz bir teklifti"
İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı

İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı
Cannes'da şıklık yarışı

Cannes'da şıklık yarışı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX