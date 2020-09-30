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30 Eylül 2020 Çarşamba 19:23:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 19:23:00

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

Kaynak: AA

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personelinin (ASDEP) alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyoruz. 1000 ASDEP personelimiz daha büyük ailemize dahil oluyor. Görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

15 Haziran-28 Temmuz arasında yapılan ASDEP sözlü sınavının kesin sonuçları ile tercih duyurusuna Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

TERCİHLER 30 EYLÜL-5 EKİM TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Duyuruya göre, sınavı asil olarak kazanan adaylar, 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında il tercihlerini sistem üzerinden gerçekleştirecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Adaylar, tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini de belirtecek.

Adayların yerleştirmesi, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yapılacak.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunacak.

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