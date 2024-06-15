Aile boyu mutluluk

AİLESİ İÇİN ÇIRPINDI

Muş'un Saray Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki 5 çocuk babası Mahmut Aksu'nun 1996'da hayatını birleştirdiği eşi Yıldız Aksu (46), 2007'de kolon kanserine yakalandı. Eşinin iyileşmesi için elinden geleni yapan Aksu, 2011'de ise 19 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'ye lösemi tanısı konulmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Aksu'nun eşi 10, oğlu ise 7 yılda hastalığı atlattı. Aksu, 2 yıl önce de 24 yaşındaki oğlu Fırat'ın lenf kanserine (lenfoma) yakalandığını öğrendi.

MESLEĞİNİ YAPAMADI

Zorlu tedavi süreçlerinde eşinin ve çocuklarının en büyük destekçisi olan, onlara sürekli moral veren Aksu, tedavisi son aşamaya gelen oğlunun da bir an önce kanseri yenmesi için mücadelesini sürdürüyor. Mobilya ustası olmasına rağmen mesleğini hastalıklar nedeniyle yapamayan Aksu "Hastalık ve çaresiz günlerimiz bile mutluluğumuza engel olmadı. Tedavi aşaması beni biraz yıprattı ama yorulmadım çünkü evlatlarım için yapmak zorundayım" dedi.