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30 Ağustos 2022 Salı 14:12:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 14:12:00

Ahmet Şık'ın AK Parti ile ilgili skandal sözlerine Hamza Dağ'dan sert tepki! "Varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, HDP'den istifa edip Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Ahmet Şık'ın AK Parti ile ilgili skandal sözlerine çok sert yanıt verdi. AK Partili Dağ, "Varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış ve kalbi taşlaşmış birinin partimizi kapatma hayali kurması, istikametimizin doğruluğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, HDP'den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Ahmet Şık'ın AK Parti ile ilgili skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Parti (TİP ) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 2023 yılındaki seçimler üzerinden iktidara tehditler savurmuştu. Şık, AK Parti'yi hedef göstererek, "AK Parti bir siyasi parti değil bir suç örgütü ve kapatılacak" açıklamalarının üzerine AK Partili Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, "Savcı Selim Kiraz'ın katilleriyle şehadetinden hemen önce röportaj yapabilecek yakınlığı olan, varoluşunu terörü meşrulaştırmaya adamış ve kalbi taşlaşmış birinin partimizi kapatma hayali kurması, istikametimizin doğruluğunu göstermektedir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Türkiye İşçi Parti HAMZA DAĞ Savcı Selim Kiraz
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