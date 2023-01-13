Ahmet Davutoğlu'ndan tehdit gibi mesaj: Biz çıkalım masadan seçim mi kazanacaksınız?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, olası iktidarlarında 6'lı masada, her partinin oy oranına göre bakanlık alacağı ve 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisiyle cumhurbaşkanının hareket edeceğine yönelik çıkışı sonrası tepkiler çığ gibi artmıştı. Davutoğlu gelen tepkilerden sonra sözlerinde geri adım atmazken, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diyerek masaya gözdağı verdi.
Adaylık konusu üzerinden birbirine düşen 6+1'lik masada, yeni bir kriz patlak verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'kukla aday' seçecekleri itirafına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
ADAY İTİRAFI ORTAYI KARIŞTIRDI
Seçilen adayın 6'lı masa liderlerinin sözlerini kabul etmemesi durumunda kriz çıkacağını söyleyen Davutoğlu, "Seçtiğimiz Cumhurbaşkanı 'sizin oylarınız düşüktü' derse kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, yeniden seçime gideriz." ifadelerini kullandı.
CHP MEDYASINA AYAR: "BİZ ÇIKALIM, SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ ÇOK BİLMİŞLER"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakın yayın politikası güden Tele1 TV'de konuşan Davutoğlu, "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen Başbakan'a dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim, Türk siyasetini bilmiyorsun derim. Bunu açan biri ile de konuşmam. Bu çok rencide edici bir şey. Oy oranımız çıkınca görürsünüz." dedi.
Davutoğlu sözlerinin devamında muhalif medyaya ve ittifak ortaklarına ayar vererek, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" diye konuştu.
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