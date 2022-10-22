Ahlaksız iftiranın hesabı sorulacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zengilan ve Cebrayıl şehirlerinde gerçekleştirdiği temaslar ve açılışların ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Azerbaycan temasları ile ilgili bilgi veren Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar:

İzmir Milletvekilli Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılım töreninde çok çocuk tavsiyesinde bulundunuz. Buradaki bir ifadeniz üzerinden HDP, CHP, Gelecek, Deva gibi partiler bunu istismar ettiler, "Kürtlere yönelik söyledi" dediler. Orada Kürtleri mi kastettiniz?

Ben her zaman açık açık en az 3 çocuk diyorum zaten. Bu benim gizli bir politikam değil ki. Böyle bir şeyi hiçbir zaman gizlemedim zaten. Orada da söylediğim çok açık ama onların istismarı bitmez. Onların istismarına cevap yetiştirmeye de gerek yok.

PKK'nın siyasi uzantıları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlarla ilgili olarak "kimyasal silah kullanılıyor" diye bir kampanya başlattı. Milli Savunma Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Bu konuda ne söylersiniz?

Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında AKŞAM yazarı Serkan Fıçıcı'nın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE'DE HAMBURGER DÜKKANI BİTMİŞ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "ABD'de hamburger yedim" açıklaması ve İYİ Parti heyetinin "Hamburger yemeğe gelmedik" paylaşımıyla ilgili "Türkiye'de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil" dedi.

Seçime giden süreçte muhalefet sırayla ABD'yi ziyaret ediyor. Önce CHP, şimdi İYİ Parti... Kılıçdaroğlu, Amerika'da 8 saat boyunca neredeydi tartışması var. Hamburger yemeye gittiğini söyledi. İYİ Parti'den bir açıklama geldi. Amerika'daki heyetten Genel Başkan Yardımcısı "biz hamburger yemeye gelmedik" dedi. Hem ziyaretleri hem de bu karşılıklı yorumları nasıl okuyorsunuz?

Türkiye'de hamburgerci dükkanları filan bitmiş değil. Fakat yani bunu Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendinden duymamış olsak ben bile "gerçekten böyle bir şey oldu mu" derdim. Ama maalesef kendinden dinledik; yani bir benzin istasyonuna uğramışlar, orada bir hamburgerci dükkanı görünce orada yemişler. Bunu bizzat kendisi söyleyince gerçekten ben de şoke oldum. Yani böyle bir şey yapmış olsan bile söylemeye gerek yok. Bu da siyasetin ne kadar acemisi olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bir de onunla kalmadı. Yapılmakta olan Türken Foundation binasının karşısına geçip orada çekim yaptı. Buradan da aile kavramına yönelik bizim şu anda ileri sürdüğümüz teze, güya tersinden bir yaklaşımla sataştı; "Önce sen kendi ailenin, kızlarının, oğlunun buraya yapmış olduğu destekleri açıkla" gibi bir yaklaşımın içerisine giriyor. Bu da hukuk bilmezliğin, aile kavramını tanımazlığın bu adamda ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Biz aile kavramını inşallah bu başörtüsü meselesiyle ilgili çalışmanın içerisine alacağız. Geniş bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı da arkadaşlarımız nihayete erdirdiler. Kısa zamanda bunu da kamuoyuna inşallah sunacağız. Tabii bu kadar açtığımız davalardan bundan tazminatları koparıyoruz. Şimdi bundan da yine tazminatı koparacağımıza inanıyorum. Türken Foundation, yine bundan şöyle bir miktar para alacak.

KILIÇDAROĞLU BU İŞLERİN ACEMİSİ

Meclis'te gerçekleştirdiğiniz konuşmanızda Kılıçdaroğlu'na "Çık karşımıza. Hodri meydan. Aday ol" dediniz. Fakat Kılıçdaroğlu, bir futbol tabiriyle topu karşı alana yıkmaya çalışıyor. Değişik bir stratejisi var. Sizi televizyonda tartışmaya davet ediyor. Kaçak mı güreşiyor acaba kendisi?

Böyle sağa sola topu atmakla işi kurtaramaz. Zira futbolu ondan çok çok iyi bilirim. O, bu işin çok acemisi. Kim kalede, kim orta sahada, kim geri dörtlüde veya kim forvette oynaması gerekir bunu bilmez. Lefter'i kaleci olarak tanıtan bir adamdan bir şey olmaz.

BUNLARDA YALAN ÇOKTUR

İlk Evim İlk İşyerim projesinde bu hafta temeller atılacak. Muhalefetin de projenin tamamlanamayacağı iddiaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunlarda yalan dolan çok çok fazla. Zira şu an itibarıyla bizim sadece TOKİ'de bitirip sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı yaklaşık 1 milyon 170 bin. Yapılmakta olan demiyorum, bitirip de sahiplerine teslim ettiğimiz... Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri dahi ulaşamaz.

GENÇLER PAKDİL'İ OKUMALI

"Muhafazakâr devrimciyim" ifadeniz çok konuşuldu, çok tartışıldı. Muhafazakâr bir devrimci neye muhaliftir?

Biz muhafazakâr devrimciyiz. Milli ve manevi değerlerimize tavizsiz şekilde sahip çıkan; menfaatlerimizi her şartta koruyan yanımızla muhafazakârız. Ülkemiz için eser ve hizmet siyasetinden demokrasi, hak ve özgürlüklere devrim niteliğinde adımlar atan adaletsizliklere itiraz eden yanımızla da devrimciyiz. Gençlerimize Nuri Pakdil'in eserlerini okumalarını tavsiye ediyorum."

TAHIL SEVKIYATI SÜREBİLİR

Tahıl sevkiyatında süre uzayabilir mi?

Sevkıyatın yüzde 62'si Avrupa, yüzde 19,5'i Asya, yüzde 13'ü Afrika, yüzde 5,3'ü Ortadoğu ülkelerine ulaştı. Sevkıyat anlaşmasını uzatma noktasında herhangi bir mâni söz konusu değil. Zelenski ile yaptığım görüşmede de Sayın Putin ile yaptığım görüşmede de yine bunu gördüm.

Türkiye arabuluculuğunda acaba bir masa kurulabilir mi?

Bu konuyla ilgili ben Sayın Putin'in de şu anda geçmişe göre çok daha yumuşak, çok daha görüşmelere açık olduğunu gördüm. Dün Zelenski ile yaptığım görüşmede onda da böyle bir tıkanmanın olmadığını hissettim.

Rusya'nın önerisi vardı transit enerji merkezi kurulması yönünde. Avrupalı muhataplarınızla konuştuğunuzda da onların Türkiye'den enerji konusunda beklentileri varsa değerlendirmelerinizi merak ediyorum?

Türkiye bu işin hub'ı olursa, Türkiye'den bu tür doğalgaz talepleri karşılık bulur mu, bulmaz mı; bunu gidermektir. Bunların değerlendirmesini yapıp gelişen süreci değerlendirip adımlarımızı biz de atacağız.

İTİRAZ F-16'LARI ETKİLEMEZ

Amerikan Senatosu'ndaki yasa tasarısında Türkiye'ye F-16 satışındaki şartlar kaldırılmıştı ancak Senatör Bob Menendez "Saldırganlık politikasını durdurmazsa Türkiye'ye hiçbir şekilde F-16 tasarısına onay vermeyeceğim" dedi. Bir senatörün imzasıyla bu sürecin akamete uğraması mümkün mü?

Süreç normal planlandığı şekilde devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanımızla görüşmelerinde yönetim olarak, bakanlık olarak, askeri olarak bunu desteklediklerini ifade ediyor. Menendez gibi senatörlerin ifadeleri kendi şahsi görüşüdür, şahsi iddialarıdır; herhangi bir şekilde kurumsal bir durumu yansıtmıyor. Ayrıca bunların Yunanistan ile olan münasebetleri de ayrı bir inceleme konusu; niye bu kadar tarafgirler bu konuda? Amerika ziyaretimde gayet olumlu bazı görüşmelerim oldu. Menendez'in bu yaklaşımlarını kabul etmediklerini gördüm. Tabii bizim için tek çıkış yolu Amerika değildir.

İSVEÇ BAŞBAKANI GELECEK

Firari FETÖ'cülerin İsveç'teki lüks yaşamları gündemde. Türkiye'den NATO üyeliği için destek bekleyen İsveç'in haklarında 3'er kez müebbet istenen bu firarilere ev sahipliği yapmasını, onlara kucak açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii ki olumlu değerlendirmiyorum. Bu arada İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza "randevu verin, gelsin" dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; "bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir" diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez.

SEMERKANT'TA GÜNDEM KIBRIS

Türk Devletler Teşkilatı kritik bir rol oynuyor. Bir yıl önce İstanbul'daki zirvede "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi can-ı gönülden arzu ediyoruz" demiştiniz. Zirveden böyle bir sonuç beklenir mi?

Beklenmemesi için bir sebep yok. Türk Devletleri Topluluğu zirvesinde tabii ki onu da çalışacağız ve Semerkant'ta alınması gereken en olumlu neticeyi de alacağız.

Şuşa, 2023 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Bu bölgeye kültürel ve turistik geziler ne zaman başlayacak?

Şu anda buralarda yolların altyapıları bitirilmek üzere. Bir yıl içerisinde üst yapıları da bitirildiği andan itibaren Şuşa'ya ulaşım çok daha kolaylaşacak.