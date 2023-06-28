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28 Haziran 2023 Çarşamba 19:15:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 19:15:00

Ahıska Türkleri'ne kurban eti dağıtıldı

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İHH Vakfı, Azerbaycan'daki Ahsıka Türkleri'ne kurban eti dağıttı.

Azerbaycan'daki Ahıska Türkleri'ne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Kurban Bayramı'nda vekaleti alınan kurban etlerinin dağıtımı gerçekleşti.

Başkent Bakü'ye 2 saat uzaklıkta olan Saatli kentine bağlı ve yaklaşık 200 hane bulunan Sımada köyündeki Ahıska Türkü ailelerle bir araya gelen İHH gönüllüleri, bağışçıların hisseleriyle alınan 6 büyükbaş hayvanın kesimini yaptı.

Gönüllüler ve köylülerin yardımıyla tekbirler eşliğinde kesilen büyükbaş hayvanlar, parçalara ayrılarak başta ihtiyaç sahibi olmak üzere Ahıska Türkü ailelere dağıtılmak üzere araçlara yüklendi.

Kentte Sımada dışında Nesimikent ile Soltanabat, Mircelal, Güneşli, Fetelikent, Şirinbey, Ortamuğan Kara Nuru ve Varhan köylerindekİ Ahıska Türkü ile Azerbaycanlı ailelere de kurban eti dağıtıldı.

İHH Orta Asya ve Kafkasya Koordinatörü Muhammet Hazma Nedimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında geldikleri Azerbaycan'da 40 büyükbaş hayvan keseceklerini söyledi.

Ülkenin birçok şehrinde kurban kesim ve dağıtım çalışmaları gerçekleşeceğini anlatan Nedimoğlu, "Kestiğimiz kurbanları eşit şekilde paketleyerek ihtiyaç sahipleri, gazilerimiz ve şehit ailelerine dağıtımını gerçekleştireceğiz. Toplamda 2 bin aileye kurban eti dağıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Bulundukları bölgede 10'a yakın Ahıska Türkü'nün yaşadığı köy bulunduğuna değinen Nedimoğlu, bu ailelerin de kapılarını tek tek çalacaklarını ve kurban eti dağıtımı yapacaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : İHH Vakfı Azerbaycan Ahsıka Türkleri
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