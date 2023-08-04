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04 Ağustos 2023 Cuma 16:03:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 16:03:00

Ağrı'yı sel vurdu: Kapanan Türkiye-İran kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu kapanan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İlçede etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi.

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye sevk edilen AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle yapılan çalışmaların ardından İran-Türkiye kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Telçeker köyünde sel sularının girdiği bazı evlerle ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri yolda kalan vatandaşlara ve köylülere ikramlarda bulundu.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etti.

KARA YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle kapanan Türkiye-İran kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı. Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri Telçeker köyünde vatandaşları ziyaret ederek ikramda bulundu.

Etiketler : ağrı türkiye iran Türkiye-İran kara yolu
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