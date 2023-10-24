Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 20 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 11 bin 130 paket sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.