24 Ekim 2023 Salı 18:45:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 18:45:00
Ağrı'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi: 6 gözaltı
Kaynak: AA
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Ağrı'da, 2 bin 20 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 11 bin 130 paket sigara ele geçirildi, olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.
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