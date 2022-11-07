Ağrı'da feci kaza! Tankerle otobüs birbirine girdi

Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı.

Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı.

7 ÖLÜ, 8 YARALI VAR

İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

DHA muhabiri Ramazan Demir, canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

Yakıt yüklü tankerle yolcu otobüsü çarpışıyor. Yakıt tankeri patlayarak alev alıyor. Yolcu otobüsünde yangın çıkıyor. Başka pancar yüklü kamyonun da kazaya karıştığı ve yandığı belirtiliyor. Otobüste çok sayıda yolcu var ve çok sayıda ölü olduğu bilgisi var ancak net bir şey söyleyemiyoruz. İlk gelen bilgiye göre tanker alev alıp devriliyor, otobüs de kazaya karışıyor.