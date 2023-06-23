Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı

Ağrı'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada 172 gram metamfetamin, 300 gram skunk, 609 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

İşyeri sahibi A.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Doğubayazıt ilçesinde de M.U'ya ait evde yapılan aramada 85 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.