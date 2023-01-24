Ağrı'da askeri araç devrildi, iki asker şehit oldu
Kaynak: TRT Haber
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan iki asker, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.
Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarının bulunduğu yolda arama tarama faaliyeti yapan askeri araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Ağır yaralanan iki asker, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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