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Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiledi
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24 Aralık 2023 Pazar 22:23:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 22:23:00

Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Ağrı ve Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ağrı-İran kara yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, İpek Geçidi mevkisinde ulaşım sağlanamadığı aktarıldı.

Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunun İpek Geçidi mevkisinde, ulaşım sağlanamıyor.

Kentte öğleden sonra etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Özellikle Ağrı-İran kara yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Çok sayıda tırın kayarak yoldan çıktığı kara yolunun 2025 rakımlı İpek Geçidi'nde, İran güzergahı ulaşıma kapandı.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede, Karayolları 123. Şube Şefliği, polis ve jandarma ekipleri çalışma yürütüyor.

Taşlıçay ile Diyadin ilçeleri arasındaki mevkide kayarak yoldan çıkan tırların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Tır sürücüsü Ahmet Velioğlu, AA muhabirine, İzmir'den geldiğini ve yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Velioğlu, "İpek Geçidi'nin olduğu bölgede yol kapalı. Diyadin ilçesi yol ayrımında yolun açılmasını bekliyorum. Araç kuyruğu buradan da görülüyor. 3 saattir burada bekliyorum. Tahir Beldesi mevkisinde de sıkıntı vardı ve ben orayı zor geçtim. Taşlıçay tarafında 4 tır kayarak yoldan çıkmıştı. Hava soğuk ve tipi de devam ediyor." diye konuştu.

Nevruz Abdullahzade ise yolun buzlu olduğunu, İpek Geçidi kapalı olduğu için beklediklerini ve jandarmanın kendilerine kumanya verdiğini anlattı.

KARS'TA 72 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kars'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 9, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 13, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 13, Susuz'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : KAR AKSAMA AĞRI ULAŞIM
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