VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini "fosfor bombası" ile vurdu
İsrailli Bakan kana doymadı! İnsani araya karşı çıktı
Bebek katili İsrailli komutandan alçak Gazze tehdidi: Beyt Hanun gibi yapacağız
İstanbulspor'dan açıklama geldi! "Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil"
Ağrı Gürbulak'ta 49 kilo bileklik ve yüzük ele geçirildi
Erbakan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması
20 Aralık 2023 Çarşamba 16:58:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 16:58:00

Ağrı Gürbulak'ta 49 kilo bileklik ve yüzük ele geçirildi

ABONE OL

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gümrük kaçağı 49 kilo 550 gram bileklik ve yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde yapılan kontrollerde gümrük kaçağı 49 kilo 550 gram bileklik ve yüzük ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : Ağrı kaçakçılık gülbulak
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX