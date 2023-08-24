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24 Ağustos 2023 Perşembe 07:22:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:22:00

Ağrı Dağı'nın küçük misafiri

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Babasıyla Fas'tan İstanbul'a, ardından da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, Ağrı Dağı'na tırmandı.

Babasıyla Fas'tan İstanbul'a, ardından da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, Ağrı Dağı'na tırmandı. Soğuk havaya ve oksijen eksikliğine dayanan Tazi, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na 5 günde zirve yaptı.

Youssef Al-Tazi, küçük yaşlardan beri dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Türkiye'ye Ağrı Dağı'na çıkmak için geldim. Dağa çıkarken zorlanmadım fakat zirveye çıkarken biraz üşüdüm. Her şeye rağmen zirve yaptığım için çok mutluyum" dedi.

Etiketler : Ağrı Dağı Fas Doğubayazıt ilçesi
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