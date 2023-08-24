Ağrı Dağı'nın küçük misafiri
Babasıyla Fas'tan İstanbul'a, ardından da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, Ağrı Dağı'na tırmandı.
Babasıyla Fas'tan İstanbul'a, ardından da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 12 yaşındaki Youssef Al-Tazi, Ağrı Dağı'na tırmandı. Soğuk havaya ve oksijen eksikliğine dayanan Tazi, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na 5 günde zirve yaptı.
Youssef Al-Tazi, küçük yaşlardan beri dağcılıkla ilgilendiğini belirterek, "Türkiye'ye Ağrı Dağı'na çıkmak için geldim. Dağa çıkarken zorlanmadım fakat zirveye çıkarken biraz üşüdüm. Her şeye rağmen zirve yaptığım için çok mutluyum" dedi.
- Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 haftada 40 terörist öldürüldü
- Harput Kalesi'nde yaklaşık 1000 yıllık olduğu düşünülen saray mutfağı bulundu
- Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale yangını kontrol altında
- Güney Afrika Cumhurbaşkanı duyurdu! BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti
- MSB'den 'Fırat Kalkanı Harekatı' mesajı: Kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz
- Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem