Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait 2 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi
Kaynak: AA
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'nın barınma alanlarına yönelik operasyonda, 2 mağarada yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nin barınma alanlarına yönelik Ağrı Dağı'nda gerçekleştirilen Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Yılmaz operasyonunda 2 mağara tespit edildi.
Mağaralarda, 27'si büyük 39 dolu tüp, 2 branda ve 5 bidon ele geçirildi.
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