Ağrı Dağı'na kar yağdı
Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Sağanağın da etkili olduğu bölgede, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın bir bölümü beyaza büründü. Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1500 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
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