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14 Eylül 2023 Perşembe 07:14:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 07:14:00

Ağrı Dağı'na kar yağdı

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Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Ağrı Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Sağanağın da etkili olduğu bölgede, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın bir bölümü beyaza büründü. Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1500 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

Etiketler : Ağrı Dağı Türkiye kar yağışı
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