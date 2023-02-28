Ağlatan kavuşma

OĞLUNUN YANINDA ZİYARET ETTİLER

Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip, Hatay'da 19 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. 36 saat sonra sağ kurtarılan 88 yaşındaki Ümmühan Kalkan'ın o anki görüntüleri depremin simgesi olmuştu. Görevini tamamlayan ekip, Ümmühan nine'yi yerleştirildiği oğlunun yanında ziyaret etti.

DİĞER OĞLU, GELİNİ VE TORUNU ÖLDÜ

O anlarda kollarını açan yavrularım diyerek sarılan ve gözyaşı döken nine, tüm ekibe duygusal anlar yaşattı. Ümmühan Kalkan enkaz altında yaşadıklarını anlatırken, kurtarma ekibi de o anları adeta bir kez daha yaşadı. Ninenin aynı enkazdan 2 torunu ile kurtulduğu ancak oğlu, gelini ve bir torununu kaybettiği öğrenildi.

O ANLARI ANLATTI



Deprem anını anlatan 88 yaşındaki Ümmühan Kalkan, "İlk büyük sallandığında tavan üstümüze düştü. Yılmaz oğlumun çorabının tekini buldum ayağıma onu giydim. Sonra battaniyeyi buldum. Balyoz sesini duyunca 'Ben bunun altındayım yavrularım' dedim. Sedirin köşesini de kırın dedim" diye konuştu.