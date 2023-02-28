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28 Şubat 2023 Salı 07:51:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 07:51:00

Ağlatan kavuşma

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Anamur Orman Müdürlüğü ekibinin, Hatay'da 36 saat sonra enkazdan çıkardıkları 88 yaşındaki Ümmühan Kalkan'ı ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. Ümmühan Nine, kurtarıcılarına “Yavrularım” diyerek sarıldı.

OĞLUNUN YANINDA ZİYARET ETTİLER

Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip, Hatay'da 19 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. 36 saat sonra sağ kurtarılan 88 yaşındaki Ümmühan Kalkan'ın o anki görüntüleri depremin simgesi olmuştu. Görevini tamamlayan ekip, Ümmühan nine'yi yerleştirildiği oğlunun yanında ziyaret etti.

DİĞER OĞLU, GELİNİ VE TORUNU ÖLDÜ

O anlarda kollarını açan yavrularım diyerek sarılan ve gözyaşı döken nine, tüm ekibe duygusal anlar yaşattı. Ümmühan Kalkan enkaz altında yaşadıklarını anlatırken, kurtarma ekibi de o anları adeta bir kez daha yaşadı. Ninenin aynı enkazdan 2 torunu ile kurtulduğu ancak oğlu, gelini ve bir torununu kaybettiği öğrenildi.

O ANLARI ANLATTI

Deprem anını anlatan 88 yaşındaki Ümmühan Kalkan, "İlk büyük sallandığında tavan üstümüze düştü. Yılmaz oğlumun çorabının tekini buldum ayağıma onu giydim. Sonra battaniyeyi buldum. Balyoz sesini duyunca 'Ben bunun altındayım yavrularım' dedim. Sedirin köşesini de kırın dedim" diye konuştu.

Etiketler : Ümmühan nine Mersin Orman İşletme Müdürlüğü

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