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24 Ağustos 2023 Perşembe 07:20:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 07:20:00

Ağlatan buluşma

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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatacak olan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin çekimleri başladı. Şehit öğretmenin ailesi seti ziyaret etti, kızlarını canlandıran Nihayet Şahin'e sarılıp ağladı.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatacak olan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin çekimleri başladı. Şehit öğretmenin ailesi seti ziyaret etti, kızlarını canlandıran Nihayet Şahin'e sarılıp ağladı.

ANNE VE BABANIN ZOR ANLARI

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki Aybüke Yalçın'ın hayatı film olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan ve Ankara'nın Haymana ilçesinde sete çıkan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin setini, Aybüke öğretmenin anne ve babası ziyaret etti.

'KIZIMA NE KADAR ÇOK BENZİYOR'

Kızları Aybüke'yi filmde oynayan oyuncu Nihayet Şahin'le tanışan baba Sadık Yalçın, "Kızımızı canlandıracak olması bizi heyecanlandırıyor, kızımın anısı yaşayacak" dedi. Gözyaşlarına boğulan anne Zehra Yalçın, "Cici kızımızla tanışmak beni çok heyecanlandırdı, kızım Aybüke'ye ne kadar da çok benziyor, çok duygulandım" diye konuştu.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından, "Bu proje bizim için bir onur" ifadesiyle açıklanan TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatıyor.

Nihayet Şahin, duygularını ifade etmekte zorlanarak, "Biz bugün ilk defa tanıştık, bir şey söylemek benim için şu an çok zor. Ve yani anneme çok benziyor gerçekten" dedi.

Nihayet Şahin, Aybüke Yalçın'ın okuduğu "Mağusa Limanı" türküsünü ailenin ziyareti sırasında okudu.

Etiketler : Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Nihayet Şahin TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid
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