Ağlatan ‘ANNE'

Doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Muhammet Enes Tutar ilk kez konuştu ve ilk sözleri 'anne' oldu. Çocuğunun sesini ilk kez duyan Elan Tutar 'anne' kelimesi oğlunun dilinden dökülünce mutluluktan uçtu.

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALIYORDU

Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki Elvan Tutar'ın 4 çocuğundan 3'üncüsü olan 10 yaşındaki çocuğu Muhammet Enes Tutar, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Bu zamana kadar hiç konuşmayan çocuk için ailesi umudunu kaybetmeye başladı.

Çocuklarını işaret dili eğitimine gönderen aile bu esnada İşaret Dili Eğitmeni Emine Biçim ile tanıştı. İlk eğitimine annesiyle birlikte giden Muhammet Enes Tutar, 5 seanslık eğitimle ilk sözünü ağzından çıkarttı.

AİLENİN ÜMİDİ KALMAMIŞTI

İlk kez konuşan çocuğun ilk sözü ise 'anne' oldu. Annesi Elan Tutar, bu anlara şahit olarak büyük mutluluk yaşadı. Çocuğunun sesini duyma mutluluğu yaşayan Elvan Tutar, "Çocuğum 10 yıldır işitme engelli. Biz çocuğumuzun konuşamayacağını düşünerek ümidimizi kaybetmeye başlamıştık. Onu işaret dili eğitimi alması için işaret dili eğitimine göndermiştik. 10 yıldır hiç konuşmayan çocuğum aldığı eğitimler sayesinde ilk kez konuştu tek dileğim devamının gelmesi" dedi.