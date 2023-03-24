Ağıralioğlu'nun sözleri İYİ Parti'de rahatsızlığa neden oldu

İYİ Parti'den Ağıralioğlu'nun sözlerine ilk yorum: Zamanlaması üzücü
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri, parti içinde rahatsızlığa neden oldu. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür." ifadesinde bulundu.
Millet İtttifakı'nda yaşanan adaylık sürecinde yaşananlara tepki gösterip, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na kendi partisinden de tepki geldi.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Zamanlaması üzücü, beni üzmüştür. Bizi üzen, bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında perdeleyen bir gelişme oldu." ifadelerini kullandı.
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