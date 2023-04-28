VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki geçici işçiler kadroya alınıyor
Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza: 10 yaralı
Başkan Erdoğan, Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi
Bakan Soylu: Amerika başkanı bir şey dediğinde sallamayan bir Türkiye var
Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısı kaçırıldı
28 Nisan 2023 Cuma 20:11:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 20:11:00

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk kez havalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAŞ ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı.

Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak, projenin en önemli virajlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti.

Söz konusu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testleri gerçekleştirilen ATAK 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ila 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.

Etiketler : atak tasarım sosyal medya
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı

Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı

Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Fahriye dövüşerek zayıflıyor

Fahriye dövüşerek zayıflıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX