Ağır hasarlı yerler hariç depremlerden etkilenen bölgelerin yüzde 95'inde içme suyu altyapısı onarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde suyun hayati önemde olduğunu vurguladı.

İller Bankasınca (İLBANK), ilk günden bu yana 750 personelle altyapıya dair tüm çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirten Kurum, "İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde su hayati önemde. @ilbanktr ilk günden bu yana 750 personeliyle altyapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin % 95'ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek. pic.twitter.com/W9OyXvNh52 — Murat KURUM (@murat_kurum) February 14, 2023

İLBANK, İÇME SUYUNA ERİŞİM KONUSUNDA, BELEDİYELERLE SEFERBERLİK İÇİNDE ÇALIŞIYOR



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İLBANK, depremlerin hemen ardından 500'ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, depremden etkilenen 10 ilde 151 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim konusunda, belediyelerle iş birliği içinde çalışıyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın şehirlerin bir an önce içme suyuna kavuşabilmesi için 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Buna göre, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda, 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildi.

Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95'i onarıldı. Kalan çalışmalar, AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından tamamlanacak.