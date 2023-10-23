Gazze'ye yardım için giden sağlıkçılar Mısır Sağlık Bakanı tarafından karşılandı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye yardım için giden 20 uzman sağlık çalışanın, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar tarafından karşılandığını ve Gazze'de yapılacak işbirliği için bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardım için dün Gazze'ye giden 20 sağlık ekibinin Mısır Sağlık Bakanı Ghaffar tarafından karşılandığını belirtti.
Gazze'de yapılacak işbirliği için toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Koca, Türkiye'nin özellikle çocuklar konusundaki hassasiyetinin anlatıldığını, bu konudaki istişarelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
Koca, şunları kaydetti:
"Mısır, Gazze konusunda, Türkiye ile başlattığı iş birliği sürecini, Türkiye dışında başka bir ülke veya uluslararası kuruluşla çeşitli nedenlerden ötürü tercih etmiş değil. Sağlık Bakanı Sayın Khaled Abdel Ghaffar, ülkemiz adına sürdürdüğümüz ısrarlı takibin sonucunda bizlerle çalışma kararı aldıklarını belirtiyor. Sayın bakanın, arkadaşlarımca tarafıma iletilen, en kısa süre içinde bizi Mısır'a resmi olarak davet edecekleri haberini ise büyük bir memnuniyetle karşıladım. Gazze için, ülkelerimiz için yapacak çok şeyimiz var."
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