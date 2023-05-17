VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erzurum'da gençler 11 kilometrelik bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi
Aytun Çıray Millet İttifakı'nı eleştirdi: 'Seçim hilesiyle kaybettik' mazeretinden bıktım
TBMM Başkanı Şentop, 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Almanya'da iki Türk gazetecinin gözaltına alınmasını kınadı
Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:26:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2023 Çarşamba 14:26:00

Ağaçlı dükkan

ABONE OL

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde Mehmet Yalçın'a ait bakkal dükkanının ortasında ağaç var.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde Mehmet Yalçın'a ait bakkal dükkanının ortasında ağaç var. Dükkanın yapımı sırasında kesilmeyen 20 yıllık çam ağacının hem içerideki görüntüsü hem de çatıdan gökyüzüne yükselen dalları farklı bir görüntü oluşturuyor. Yazın iş yerinin serin olması açısından gölgelik oluşturan ağacı, sahibinin binayı yaparken kıyamayıp kesmediği öğrenildi.

Etiketler : Ağaçlı dükkan Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Mehmet Yalçın
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan

Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan
"Ailece yemek yiyeceğiz"

"Ailece yemek yiyeceğiz"
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş
Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum

Melis Sezen: Mutlu yaşamak istiyorum
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
Zeynep'ten şov

Zeynep'ten şov
‘Şebeke' için siyah saç

‘Şebeke' için siyah saç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX