Ağaçlı dükkan

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde Mehmet Yalçın'a ait bakkal dükkanının ortasında ağaç var. Dükkanın yapımı sırasında kesilmeyen 20 yıllık çam ağacının hem içerideki görüntüsü hem de çatıdan gökyüzüne yükselen dalları farklı bir görüntü oluşturuyor. Yazın iş yerinin serin olması açısından gölgelik oluşturan ağacı, sahibinin binayı yaparken kıyamayıp kesmediği öğrenildi.