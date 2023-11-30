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Ağabeyine özendi şampiyon oldu
30 Kasım 2023 Perşembe 07:03:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 07:03:00

Ağabeyine özendi şampiyon oldu

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Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 13 yaşındaki milli sporcu Utku Kap, başarısını dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışıyor.

Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki Utku Kap, müsabakalarını izlediği ağabeyinden etkilenerek 7 yaşında tekvandoya başladı. Utku, aldığı eğitimler ve azmi sayesinde bu yıl kulüp bazında katıldığı çeşitli organizasyonlarda sırasıyla Avrupa Kulüpler, Avrupa Oyunları ve iki kez de Yıldızlar Türkiye şampiyonluğu elde etti. Milli sporcu, başarısını dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışıyor.

Etiketler : tekvando şampiyon düzce
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