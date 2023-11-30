Ağabeyine özendi şampiyon oldu

Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki Utku Kap, müsabakalarını izlediği ağabeyinden etkilenerek 7 yaşında tekvandoya başladı. Utku, aldığı eğitimler ve azmi sayesinde bu yıl kulüp bazında katıldığı çeşitli organizasyonlarda sırasıyla Avrupa Kulüpler, Avrupa Oyunları ve iki kez de Yıldızlar Türkiye şampiyonluğu elde etti. Milli sporcu, başarısını dünya ve olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak için çalışıyor.

