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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 10 yaralı
06 Şubat 2024 Salı 23:14:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 23:14:00

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

A.D, idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Sadıkbey kavşağında Ş.İ'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kazaya kavşaktaki A.Y'nin idaresindeki hafif ticari araç ile Y.D'nin yönetiminde otomobil de karıştı.

Kazada, sürücüler Ş.İ, A.D. ile Y.D. ve araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler : afyonkarahisar trafik kazası yaralılar zincirleme kaza
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